Российский боец MMA стал тройным чемпионом и добился уникального достижения

Россиянин Анатолий Малыхин одержал победу над нидерландцем Ренье де Риддером и выиграл пояс MMA-промоушена ONE Championship в среднем весе (до 93 кг), передает NUR.KZ.

Противостояние спортсменов возглавило турнир ONE 166 в Лусаиле (Катар). Рефери остановил поединок в третьем раунде и зафиксировал технический нокаут в исполнении Малыхина, когда де Риддер не смог подняться в стойку из партера.

Это вторая победа россиянина над нидерландцем. Ранее они встречались в 2022 году, и тогда Малыхин нокаутировал оппонента в первом раунде.

Победа позволила 36-летнему россиянину стать действующим чемпионом ONE Championship в трех дивизионах — среднем, полутяжелом и тяжелом. Малыхин — первый боец в истории, который единовременно завладел поясами крупного MMA-промоушена в трех весовых категориях. За карьеру в смешанных единоборствах он досрочно выиграл все 14 поединков.

В активе 33-летнего де Риддера теперь 16 побед при двух поражениях в MMA.

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