Бой Дамира Исмагулова против обидчика казахстанца официально перенесен

Турнир "Наше Дело" 82, на котором Дамир Исмагулов должен был встретиться с российским бойцом смешанных единоборств Эдуардом Вартаняном, перенесен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Вартанян известен казахстанским любителям ММА по нокауту нашего файтера Артема Резникова в июне прошлого года в финале в «Гран-при АСА».

"По техническим причинам, связанным с местом проведения, турнир «Наше Дело» 82 переносится на другую дату с сохранением карда. Всю информацию о новой дате проведения мероприятия лига объявит в ближайшее время. Всем, кто купил билеты на турнир, деньги будут возвращены", — сообщили организаторы.

Для Исмагулова это будет первый поединок после его ухода из UFC после серии из двух поражений. Отметим, что боец с казахскими корнями занимал 12-ю строчку легкого веса в промоушене Даны Уайта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.