Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Бой Дамира Исмагулова против обидчика казахстанца официально перенесен

Опубликовано:

Дамир Исмагулов
Фото: Prosports.kz

Турнир "Наше Дело" 82, на котором Дамир Исмагулов должен был встретиться с российским бойцом смешанных единоборств Эдуардом Вартаняном, перенесен, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу лиги.

Вартанян известен казахстанским любителям ММА по нокауту нашего файтера Артема Резникова в июне прошлого года в финале в «Гран-при АСА».

"По техническим причинам, связанным с местом проведения, турнир «Наше Дело» 82 переносится на другую дату с сохранением карда. Всю информацию о новой дате проведения мероприятия лига объявит в ближайшее время. Всем, кто купил билеты на турнир, деньги будут возвращены", — сообщили организаторы.

Для Исмагулова это будет первый поединок после его ухода из UFC после серии из двух поражений. Отметим, что боец с казахскими корнями занимал 12-ю строчку легкого веса в промоушене Даны Уайта.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063862-boy-damira-ismagulova-protiv-obidchika-kazahstantsa-ofitsialno-perenesen/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.