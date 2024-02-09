Казахстанский боец официально дебютирует в UFC против брата Хабиба Нурмагомедова

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан проведет свой первый поединок в рамках UFC против Умара Нурмагомедова, передает NUR.KZ со ссылкой на промоутерскую компанию казахстанца.

Бой состоится в рамках легчайшего веса (до 61 килограмма) 3 марта на турнире UFC Fight Night 238 в Лас-Вегасе (США).

25-летний Алмахан дебютировал в ММА в 2016 году, о его переходе в UFC стало известно совсем недавно. Он пополнил ростер промоушена Даны Уайта в конце января текущего года. Ранее он стал чемпионом ММА-лиги OCTAGON. Профессиональный рекорд казахстанского файтера составляет 17 побед и 1 поражение.

28-летний Умар Нурмагомедов является троюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. На его счету 16 побед в 16 поединках (4-0 в UFC).

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