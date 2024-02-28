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Белал Мухаммад анонсировал первую защиту титула против Шавката Рахмонова

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Файтер Белал Мухаммад
Белал Мухаммад. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Белал Мухаммад, выступающий в полусреднем дивизионе, в своих социальных сетях сделал заявление о предстоящих боях, передает NUR.KZ.

Второй номер в полусредней весовой категории UFC Белал Мухаммад в посте в социальной сети X заявил, что в июне встретится с чемпионом этого дивизиона Леоном Эдвардсом, а в октябре готов провести первую защиту против казахстанского бойца Шавката Рахмонова.

"Забегаю вперед: Леон в июне и первая защита против Шавката в октябре", - пишет американский файтер.

Ранее мы рассказывали, что по информации известного журналиста Ариэля Хельвани Шавкат Рахмонов был в числе трех потенциальных соперников для чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2063483-belal-muhammad-anonsiroval-pervuyu-zaschitu-titula-protiv-shavkata-rahmonova/

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