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Дана Уайт впечатлился нокаутом зрителя во время турнира UFC (видео)

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Дана Уайт
Дана Уайт. Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Во время турнира UFC Fight Night 237 в Мехико в зрительском зале началась массовая потасовка, во время которой на камеру был запечатлен мощный нокаут, передает NUR.KZ.

Глава промоушена Дана Уайт даже похвалил одного из дебоширов, назвав этот удар "одним из самых жестких в этом году".

"У нас такого не бывает, но здесь в Мехико случилось. Самое безумное здесь то, что драка длилась вечность. Никто не разнимал дерущихся, даже я успел подойти и посмотреть. Ждал, когда появится охрана, но они просто позволили драке продолжаться до завершения. Я такого никогда не видел. Не думаю, что это влияет на наш имидж", — высказался глава организации на пресс-конференции.

Напомним, что результат главного события турнира мы опубликовали ранее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062867-dana-uayt-vpechatlilsya-nokautu-zritelya-vo-vremya-turnira-ufc-video/

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