Бывший чемпион UFC потерпел второе подряд поражение

Мексиканский боец смешанного стиля (ММА) Брэндон Морено в упорной борьбе уступил американцу Брэндону Ройвалу на турнире UFC Fight Night 237 в Мехико, передает NUR.KZ.

Рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) возглавил кард шоу. Противостояние получилось очень конкурентным и продлилось все пять раундов.

В итоге раздельным решением судей победу одержал Ройвал (48-47, 46-49, 48-47). Благодаря этому успеху он закрыл поражение от Александра Пантожи в титульном поединке. Кроме того, американец взял реванш за бой в 2020 году, который Морено выиграл нокаутом в первом раунде.

Теперь 31-летний Ройвал поднимется в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC с третьей на первую позицию, которую пока занимает мексиканец. Всего на счету американца стало 16 побед при семи поражениях за карьеру в ММА.

Морено проиграл второй раз подряд после неудачи в титульном бою с Пантожей, когда он потерял чемпионский пояс. Всего в активе 30-летнего мексиканца теперь 21 победа при восьми поражениях и двух ничьих.

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