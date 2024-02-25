"К черту отставку!": 40-летний Тони Фергюсон дерзко заявил о продолжении карьеры в ММА

Американский ветеран смешанных единоборств Тони Фергюсон высказался о своей бойцовской карьере, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Fight.ru.

"Я уже в Зале Славы. Это всем понятно, и знаете что? Я не ухожу в отставку. Каждый раз, когда мне причиняют боль, я возвращаюсь с жаждой мести, потому что единственный человек, который может решать, что делать – это мы сами. Никто не должен нам говорить, что нам делать. Я буду драться до тех пор, пока не отвалятся колеса. К черту отставку!", - цитирует источник Фергюсона.

Напомним, что спортсмен является действующим бойцом UFC, однако на данный момент он идет на серии из семи поражений подряд, которая идет с 2020 года, в 2017 году Тони удалось завоевать пояс временного чемпиона организации в легком весе.

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