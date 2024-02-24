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30 лет независимости Казахстана

"Мы с тобой породнились навеки": Хамзат Чимаев посвятил пост Казахстану

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Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Getty Images

Боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев, выступающий под флагом Объединенных Арабских Эмиратов, опубликовал в Instagram пост, посвященный Казахстану, передает NUR.KZ.

Спортсмен чеченского происхождения разместил флаг республики под песню "Мой Казахстан" в исполнении Марины Айдаевой. Певица родилась в Грозном, а детство и юность провела в Актау.

"Да будет доволен тобой Аллах! Казахстан", — подписал пост Чимаев.

Публикация посвящена насильной депортации чеченцев и ингушей, которая началась в СССР 23 февраля 1944 года. Репрессиям подверглись более полумиллиона человек, многие из которых погибли. Большая часть депортированных была переселена на территорию современного Казахстана.

Песня Айдаевой, которой сопровождается пост Чимаева, начинается с таких строк:

"Казахстан — ты согрел нас своей добротой.
Казахстан — мы с тобой породнились навеки.
Разве можно забыть, как суровой военной зимой
Приютили вайнахов казахские снежные степи?"

Предыдущую публикацию боец UFC также посвятил теме депортации. "Не забудем", — написано на чеченском языке на фотографии.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2062799-my-s-toboy-porodnilis-naveki-hamzat-chimaev-posvyatil-post-kazahstanu/

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