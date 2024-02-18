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Бывший чемпион UFC Роберт Уиттакер победил Пауло Косту

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Австралийский боец Роберт Уиттакер
Роберт Уиттакер: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Роберт Уиттакер одержал победу над бразильцем Пауло Костой на турнире UFC 298 в американском Анахайме, передает NUR.KZ.

Поединок стал соглавным событием шоу. Он прошел в рамках среднего дивизиона (до 83,9 кг), в рейтинге которого Уиттакер занимает третье место, Коста — шестое.

Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно признали сильнейшим австралийца (29-28, 29-28, 30-27). Бывший чемпион UFC закрыл поражение от южноафриканца Дрикуса дю Плесси, который теперь владеет поясом промоушена. Теперь на счету 33-летнего Уиттакера 25 побед и семь проигрышей в MMA.

Коста провел первый поединок за полтора года. В активе 32-летнего бразильца стало 14 побед при трех поражениях.

В первом бою основного карда американец Энтони Эрнандес заставил россиянина Романа Копылова сдаться во втором раунде после удушающего приема. Поединок прошел в средней весовой категории.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2061555-byvshiy-chempion-ufc-robert-uittaker-pobedil-paulo-kostu/

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