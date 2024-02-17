Алекс Волкановски заявил, что готов подраться с чемпионом UFC в весе Рахмонова

Чемпион UFC в полусредней весовой категории Александр Волкановски заявил, что готов подраться с обладателем чемпионского пояса организации в полусреднем весе, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".
Отметим, что в этом же весе выступает и непобежденный казахстанский файтер Шавкат Рахмонов, занимающий 3-ю строчку в рейтинге лучших бойцов дивизона.
"На данный момент нет никого в легком и полулегком весе, с кем бы я хотел подраться. Есть полусредний вес. Если у меня не будет травм, я определённо готов биться с Леоном Эдвардсом", — цитирует Волкановски источник.
В ночь на воскресенье, 18 февраля австралийцу предстоит защитить свой титул в поединке против испанца Илии Топурии, оба бойца прошли процедуру взвешивания. Также добавим, что разница между полулегким и полусредним весом составляет 11 килограммов.
Ранее Волкановски дважды попытался оспорить чемпионство Ислама Махачева в легком весе, однако оба поединка он проиграл.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2061525-aleks-volkanovski-zayavil-chto-gotov-podratsya-s-chempionom-ufc-v-vese-rahmonova/