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Волкановски и Топурия прошли взвешивание перед титульным боем

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Александр Волкановски
Александр Волкановски: Mark Metcalfe/Zuffa LLC

Австралиец Александр Волкановски и испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия успешно прошли взвешивание перед UFC 298, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Поединок спортсменов возглавит турнир, который пройдет в Анахайме (штат Калифорния, США) в ночь на воскресенье, 18 февраля, по астанинскому времени. Волкановски будет защищать чемпионский пояс в полулегком весе (до 65,8 кг).

На взвешивании перед боем соперники уложились в лимит. Оба показали на весах 65,54 килограмма.

На данный момент в активе 35-летнего Волкановски 26 побед при трех поражениях в профессиональных MMA. Он занимает третье место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Топурия выиграл все 14 поединков. 27-летний спортсмен сейчас идет на третьей позиции в рейтинге полулегкого дивизиона UFC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2061474-volkanovski-i-topuriya-proshli-vzveshivanie-pered-titulnym-boem/

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