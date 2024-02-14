"Проблема номер один": Дана Уайт рассказал, почему затягивается возвращение Макгрегора в UFC

Исполнительный директор UFC Дана Уайт объяснил причины затяжного возвращения экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора, передает NUR.KZ со ссылкой на Fighttime.ru.

"Прежде всего, он возвращается после одной из самых тяжелых травм, после которых только можно вернуться. Как долго отсутствовал Андерсон Сильва? Как долго отсутствовал Крис Вайдман? Парни, ломавшие эту кость. На данный момент это проблема номер один. Вторая заключается в том, что Конору Макгрегору не нужны чертовы деньги. Хабибу не нужны деньги, и он ушел в отставку.

Только у Конора есть ответы на эти вопросы. Вы должны задать их ему, а не мне. Я знаю, что он тренируется, но понятия не имею, на каком уровне подготовки он находится. Я не знаю, может ли он сейчас бить в полную силу. Чтобы говорить что-то конкретное, я должен знать, что парень находится в полноценном тренировочном лагере, и что он готов. У Макгрегора выходит фильм, и у него есть бизнес, который он построил. Это совершенно другая динамика, когда вы имеете дело с парнем, у которого столько денег", - рассказал Уайт.

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