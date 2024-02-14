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Дамиру Исмагулову бросил вызов чемпион в двух весовых категориях

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Боец Дамир Исмагулов
Дамир Исмагулов. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Чемпион лиги Hardcore MMA Фазлиддин Мадрахимов бросил дерзкий вызов российскому бойцу казахского происхождения Дамиру Исмагулову, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport24.ru.

Боец из Таджикистана отметил Исмагулова, как топового бойца и заявил, что хотел бы подраться именно с ним.

«Как вы знаете, я чемпион Hardcore в двух весовых категориях и скоро у меня защита пояса. Но я сейчас не об этом. Вы, наверное, слышали, скоро пройдет бой Эдуарда Вартаняна против Дамира Исмагулова — это два тповых бойца. Но они почему-то дерутся по правилам кикбоксинга, 3 раунда по 3 минуты. Мне кажется, что они раньше времени решили уйти на пенсию, и я хочу им в этом помочь. Хотелось бы начать с Дамира Исмагулова — это топовый боец UFC. Я думаю, этот бой будет не только зрелищным, но и обсуждаемым во всем СНГ. Что вы думаете об этом? Hardcore, давайте сделаем это!» — заявил Мадрахимов.

Напомним, бой Дамира Исмагулов против Эдурда Вартаняна пройдет 2 марта в Москве и возглавит турнир лиги «Наше Дело».

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2060910-damiru-ismagulovu-brosil-vyzov-chempion-v-dvuh-vesovyh-kategoriyah/

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