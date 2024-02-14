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30 лет независимости Казахстана

Казахстанка из UFC оставила интригующее послание о следующем бое

Опубликовано:

Мария Агапова
Мария Агапова. Фото: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Представительница Казахстана в UFC Мария Агапова в своих социальных сетях заявила, что в скором времени вернется с новым боем, передает NUR.KZ.

В Instagram-stories казахстанская девушка-боец Мария Агапова поделилась фото с допинг-контроля и оставила подпись: «Скоро будут новости по поводу боя».

Instagram-stories Марии Агаповой
Instagram-stories Марии Агаповой. Фото: instagram.com / mma.mashka

Последний бой в мировом промоушне 26-летняя Агапова провела в сентябре 2022-го года. В том поединке она потерпела поражение от канадской спортсменки Джиллиан Андерсон удушающим приемом сзади во втором раунде.

С тех пор Агапова не выходила в октагон UFC. Казахстанка могла вернуться в октябре прошлого года, но поединок против Монтаны Ла Россы отменился из-за проблем Марии с визой.

Отметим, что всего в UFC казахстанская спортсменка провела пять боев при двух победах и трех поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2060889-kazahstanka-iz-ufc-ostavila-intriguyuschee-poslanie-o-sleduyuschem-boe/

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