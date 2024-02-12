Дебютант UFC из Казахстана выступит в основном карде топового турнира

Стало известно, что казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан проведет бой против Умара Нурмагомедова в мэйн-карде турнира UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Sherdog.com.
Дебютный бой казахстанца в UFC против непобежденного Умара Нурмагомедова будет открывать мейн-кард турнира UFC Fight Night 238, который пройдет в ночь на 3 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
Отметим, 25-летний Бекзат Алмахан дебютировал в ММА в 2016 году, о его переходе в UFC стало известно совсем недавно. Он пополнил лучшую лигу мира Даны Уайта в конце января текущего года.
Ранее он стал чемпионом ММА-лиги OCTAGON. Профессиональный рекорд казахстанского бойца составляет 17 побед и 1 поражение.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2060583-debyutant-ufc-iz-kazahstana-vystupit-v-osnovnom-karde-topovogo-turnira/