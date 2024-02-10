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“UFC 300”: Конор Макгрегор сделал обращение к Дане Уайту

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Конор Макгрегор мен Дана Уайт (солдан оңға қарай)
Конор Макгрегор мен Дана Уайт (солдан оңға қарай). Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор на своей странице в Instagram обратился к главе организации Дане Уайту, передает NUR.KZ.

В разделе сторис боец опубликовал архивное видео, на котором Уайт представляет его на пресс-конференции в преддверии поединка.

"UFC 300? Анонс прямо во время Супербоула?", — подписал видео Конор.

Напомним, что своей последний профессиональный бой Макгрегор провел 11 июля 2021 года на турнире UFC 264, где в главном событии вечера он завершил трилогию с американцем Дастином Порье.

Ирландский файтер получил перелом ноги, в связи с чем не смог продолжить схватку. С того момента Конор не выходил в октагон, однако сейчас его потенциальным соперником считается Майкл Чендлер, против которого он выступал в качестве тренера своей команды на шоу TUF.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2060305-ufc-300-konor-makgregor-sdelal-obraschenie-k-dane-uaytu/

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