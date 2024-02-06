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Экс-претендент на пояс чемпиона UFC высказался о поединке с Шавкатом Рахмоновым

Опубликовано:

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов и Стивен Томпсон: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Крайний претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон прокомментировал информацию о его потенциальном поединке против непобежденного казахстанского бойца Шавката Рахмонова, передает NUR.KZ со ссылкой на "СЭ".

"Мне никого не предлагали. Как мне могли предложить бой, если я все еще травмирован? Я даже не могу думать о боях, пока не буду на 100 процентов здоров. Сейчас я готов на 60 процентов. С чего бы UFC предлагать мне бой? Они знают, что происходит, они в контакте с врачами. Никакие бои мне не предлагали, это фальшивые новости", — цитирует Ковингтона источник.

Напомним, что американец занимал третью строчку в рейтинге своей весовой категории, однако после поражения в чемпионском бою против действующего обладателя титула Леона Эдвардса на турнире UFC 296 Ковингтон опустился на 5-е место, а Шавкат Рахмонов вошел в тройку лучших.

Ранее в команде казахстанца озвучили планы на следующий поединок в организации.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2059495-eks-pretendent-na-poyas-chempiona-ufc-vyskazalsya-o-poedinke-s-shavkatom-rahmonovym/

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