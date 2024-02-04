Запрещенный удар, штраф и оскорбления омрачили главный бой турнира UFC (видео)

Главный поединок последнего турнира UFC Fight Night 235, который принимал американский Лас-Вегас, чуть не привел к серьезному скандалу, передает NUR.KZ.

Шоу возглавило противостояние грузина Романа Долидзе и француза Нассурдина Имавова. Это был рейтинговый бой в среднем весе (до 83,9 кг).

В четвертом раунде Имавов, находясь за спиной у Долидзе, ударил соперника ногой в голову. У грузина в тот момент формально было три точки опоры, поэтому рефери моментально приостановил поединок, зафиксировав нелегальный удар.

Боец UFC Крис Кертис, который был угловым Долидзе, эмоционально отреагировал на нарушение со стороны Имавова и нелицеприятно обратился к нему. В ответ француз нецензурно выругался и ринулся в сторону команды грузина. Рефери пришлось сдерживать бойца во избежание эскалации конфликта.

В итоге судья оштрафовал Имавова на один балл. Однако это не помешало французу по итогам пяти раундов одержать победу решением большинства судей (49-44, 47-47, 48-46).

Теперь за карьеру в профессиональных MMA Имавов 13 боев и уступил в четырех. Еще один его поединок признан несостоявшимся. В активе Долидзе 12 побед при трех поражениях.

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