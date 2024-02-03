Непобежденный казахстанский боец UFC провел битву взглядов с обидчиком Жумагулова (видео)

Непобежденный казахстанский боец UFC Азат Максум провел дуэль взглядов с американским файтером Чарльзом Джонсоном в преддверии их поединка, передает NUR.KZ со ссылкой на телеграм-канал "Спорт Шредингера".

Джонсон уже встречался ранее с другим представителем Казахстана – Жалгасом Жумагуловым в ноябре 2022, который покинул UFC летом прошлого года. Тогда Чарльзу удалось одержать победу над казахстанцем решением большинства судей.

Азат Максум дебютировал в промоушене Даны Уайта в июле 2023 года, его первым соперником выступил Тайсон Нэм. Максуму удалось одержать победу так же благодаря судейскому вердикту.

Профессиональный рекорд казахстанца включает в себя 17 победных боев и ни одного поражения.

Напомним, что поединок Максум – Джонсон состоится завтра, 4 февраля после 4:00 по времени Астаны.

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