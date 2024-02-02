В UFC могут добавить новый дивизион ради Макгрегора, экс-чемпион организации высказался об этой инициативе

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал информацию о создании новой весовой категории в промоушене ради организации поединка Конора Макгрегора, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

"Кто-то сказал, что UFC хочет создать новый дивизион – 165 (промежуточная категория между легким и полусредним весом прим. ред.) и сдвинуть 170 фунтов до 175 фунтов. Всё потому, что они хотят, чтобы Макгрегор сразился с Чендлером в бою за титул чемпиона в весе до 165 фунтов. Если это будет сделано, то не просто так. Это должно что-то значить", - цитирует Кормье "Чемпионат".

Напомним, что Макгрегор также является бывшим чемпионом полулегкого и легкого веса, кроме того, он выступал в полусреднем дивизионе в поединке против Нейта Диаза.

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