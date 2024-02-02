Уроженец Казахстана рассказал, почему отказался от боя с экс-временным чемпионом UFC

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев рассказал, что ему пришлось отказаться от поединка против бывшего временного чемпиона UFC Дастина Порье, передает NUR.KZ.

Отметим, что файтер родился в Казахстане, он является уроженцем села Кордай Жамбылской области.

"Мой менеджер позвонил мне и сказал: "UFC хочет, чтобы ты подрался с Дастином Порье, он готов". Меня это долго расстраивало, потому что я был не готов. До этого они отправили мне контракт на турнир в Лондоне, но на следующий день после этого я порвал колено. Меня это сильно расстроило, я был бы рад подраться против Порье, но мое колено еще не восстановилось. Как бы то ни было, я счастлив, что в UFC все еще верят в меня, несмотря на два поражения подряд", – поделился боец в интервью для YouTube-канала The AllStar.

Рафаэль Физиев занимает 8-ю строчку легкого веса UFC, травму колена он получил в своем последнем поединке против Матеуша Гамрота в сентябре 2023 года.

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