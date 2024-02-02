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Уроженец Казахстана рассказал, почему отказался от боя с экс-временным чемпионом UFC

Опубликовано:

Боец ММА Рафаэль Физиев
Рафаэль Физиев: Louis Grasse/PxImages/Icon Sportswire via Getty Images

Азербайджанский боец смешанных единоборств Рафаэль Физиев рассказал, что ему пришлось отказаться от поединка против бывшего временного чемпиона UFC Дастина Порье, передает NUR.KZ.

Отметим, что файтер родился в Казахстане, он является уроженцем села Кордай Жамбылской области.

"Мой менеджер позвонил мне и сказал: "UFC хочет, чтобы ты подрался с Дастином Порье, он готов". Меня это долго расстраивало, потому что я был не готов. До этого они отправили мне контракт на турнир в Лондоне, но на следующий день после этого я порвал колено. Меня это сильно расстроило, я был бы рад подраться против Порье, но мое колено еще не восстановилось. Как бы то ни было, я счастлив, что в UFC все еще верят в меня, несмотря на два поражения подряд", – поделился боец в интервью для YouTube-канала The AllStar.

Рафаэль Физиев занимает 8-ю строчку легкого веса UFC, травму колена он получил в своем последнем поединке против Матеуша Гамрота в сентябре 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2058860-urozhenets-kazahstana-rasskazal-pochemu-otkazalsya-ot-boya-s-eks-vremennym-chempionom-ufc/

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