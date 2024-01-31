Официально: еще один казахстанский боец подписал контракт с UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан теперь будет выступать в UFC в легчайшем дивизионе, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.

У 27-летнего казахстанца текущий рекорд 17-1 и серия из девяти побед. До подписания контракта с UFC Бекзат Алмахан выступал в казахстанской лиге OCTAGON, где выиграл во всех своих боях досрочно. Тренируется Бекзат у известного казахстанского тренера Данеша Дунгебаева в зале Triumph Fights.

Отметим, что с этого же промоушена пробился и другой известный файтер Азат Максум. На данный момент в легчайшем дивизионе UFC чемпионом является американец Шон О'Мэлли. Среди казахстанцев здесь выступал Сергей Морозов.

Как заявляет пресс-служба OCTAGON, в скором времени планируется дебютное выступление в UFC. Скоро будут объявлены соперник и дата боя.

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