Официально: еще один казахстанский боец подписал контракт с UFC

Казахстанский боец смешанных единоборств Бекзат Алмахан теперь будет выступать в UFC в легчайшем дивизионе, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram спортсмена.
У 27-летнего казахстанца текущий рекорд 17-1 и серия из девяти побед. До подписания контракта с UFC Бекзат Алмахан выступал в казахстанской лиге OCTAGON, где выиграл во всех своих боях досрочно. Тренируется Бекзат у известного казахстанского тренера Данеша Дунгебаева в зале Triumph Fights.
Отметим, что с этого же промоушена пробился и другой известный файтер Азат Максум. На данный момент в легчайшем дивизионе UFC чемпионом является американец Шон О'Мэлли. Среди казахстанцев здесь выступал Сергей Морозов.
Как заявляет пресс-служба OCTAGON, в скором времени планируется дебютное выступление в UFC. Скоро будут объявлены соперник и дата боя.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2058417-ofitsialno-esche-odin-kazahstanskiy-boets-podpisal-kontrakt-s-ufc/