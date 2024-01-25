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Экс-чемпион UFC объяснил решение подраться за титул "главного мерзавца" в другом весе (видео)

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Боец UFC Макс Холлоуэй
Макс Холлоуэй: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй высказался о поединке за титул BMF (главного мерзавца организации) в легкой весовой категории, передает NUR.KZ.

Американец оспорит этот титул против его действующего обладателя Джастина Гэйтжи, бой состоится на юбилейном турнире UFC 300 13 апреля в Лас-Вегасе (США).

"Оливейра и Ислам Махачев были заняты, а я только что одержал большую победу над Корейским Зомби. Да и к тому же бой за титул в полулегком весе уже устроен.

Было похоже на то, что Джастину Гэтжи нужен партнер по танцам, Ислам и Оливейра заняты, а мое имя было произнесено. Пояс BMF – это здорово. Находясь всего в 4,5 кг от полулёгкого веса, я могу выступать в обоих дивизионах", — сказал Холлоуэй в интервью YouTube-каналу Кевина Айоле.

Напомним, что вес полулегкого дивизиона позволяет спортсменам набирать не более 65 кг, легкая категория ограничивается до 70 кг.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2057546-eks-chempion-ufc-obyasnil-reshenie-podratsya-za-titul-glavnogo-merzavtsa-v-drugom-vese-video/

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