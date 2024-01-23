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"Мне пообещали, что я обязательно буду драться за титул": Чимаев поставил серьезный ультиматум UFC (видео)

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Боец UFC Хамзат Чимаев
Хамзат Чимаев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Непобежденный файтер UFC Хамзат Чимаев в интервью для YouTube-канала ESPN MMA высказался о ситуации с его титульным поединком, передает NUR.KZ.

"Я готов провести бой на UFC 300. Дайте мне титульник, или кого-нибудь другого, но за двойной гонорар...

После поединка с Усманом мне пообещали, что я обязательно буду драться за титул. Я выиграл тот бой. А потом я слышал, как Дана Уайт сказал: «Я не думаю, что Хамзат станет следующим претендентом на титул». Это полный бред. Мне все равно, президент это или кто-то еще. Если ты даешь слово, то придется за это ответить. Я удивлюсь, если кто-то следующий будет бороться за титул, кроме меня", - заявил боец.

Напомним, что Чимаев выступает в средней весовой категории, новым чемпионом которой на UFC 297 стал южноафриканец Дрикус дю Плесси. Арабский боец уже успел лично бросить ему вызов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2057095-mne-poobeschali-chto-ya-obyazatelno-budu-dratsya-za-titul-chimaev-postavil-sereznyy-ultimatum-ufc-video/

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