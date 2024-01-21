Чимаев бросил вызов новому чемпиону UFC и назвал дату боя

Непобежденный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев сделал обращение к новому чемпиону UFC в средней весовой категории Дрикусу дю Плесси, передает NUR.KZ.

Сегодня дю Плесси стал первым представителем ЮАР, которому удалось завоевать чемпионский пояс промоушена Даны Уайта, одержав победу над Шоном Стриклендом.

Сразу после окончания поединка Чимаев на своей странице в Х (бывший Twitter) оставил для новоиспеченного чемпиона сообщение с вызовом:

"Увидимся на UFC 300, Биплиси".

UFC 300 состоится 13 апреля, однако в организации еще не давали комментариев о полном карде участников юбилейного турнира.

Отметим, что на данный момент файтер, представляющий ОАЭ, занимает девятую строчку рейтинга среднего веса. Профессиональный рекорд 29-летнего Чимаева составляет 13-0, статистика Дю Плесси составляет 20 побед и два поражения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.