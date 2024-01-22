Боец UFC оставил дерзкое послание непобежденному казахстанцу перед их поединком

Американский боец смешанных единоборств Чарльз Джонсон (13-6) на своей странице в соцсети высказался о предстоящем поединке против непобежденного казахстанца Азата Максума (17-0), передает NUR.KZ.

"3-го февраля, я самый настоящий в игре. Мой третий непобежденный соперник и я готов заявить о себе. Все мои мысли только о победе и как можно быстрее!

Мы с Броди (боец Хоакин Бакли прим. ред.) сорвались с пути на UFC 297 и провели более 15 раундов спаррингов. Чувствую себя в расцвете сил и опасным в любой позиции!

Поехали, детка!", - заявил Джонсон.

Напомним, что бойцы встретятся на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США), для казахстанца это будет второй бой в рамках промоушена Даны Уайта.

Азат Максум выступает в наилегчайшем весе, он дебютировал в UFC 15 июля 2023 года, одержав победу судейским вердиктом над Тайсоном Нэмом.

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