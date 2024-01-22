Спорт

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Боец UFC оставил дерзкое послание непобежденному казахстанцу перед их поединком

Опубликовано:

Казахстанский боец UFC Азат Максум
Азат Максум: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Американский боец смешанных единоборств Чарльз Джонсон (13-6) на своей странице в соцсети высказался о предстоящем поединке против непобежденного казахстанца Азата Максума (17-0), передает NUR.KZ.

"3-го февраля, я самый настоящий в игре. Мой третий непобежденный соперник и я готов заявить о себе. Все мои мысли только о победе и как можно быстрее!

Мы с Броди (боец Хоакин Бакли прим. ред.) сорвались с пути на UFC 297 и провели более 15 раундов спаррингов. Чувствую себя в расцвете сил и опасным в любой позиции!

Поехали, детка!", - заявил Джонсон.

Напомним, что бойцы встретятся на турнире UFC Fight Night 235 в Лас-Вегасе (США), для казахстанца это будет второй бой в рамках промоушена Даны Уайта.

Азат Максум выступает в наилегчайшем весе, он дебютировал в UFC 15 июля 2023 года, одержав победу судейским вердиктом над Тайсоном Нэмом.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал @sportnurkz. Здесь вы найдете все самые свежие новости спорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056784-boets-ufc-ostavil-derzkoe-poslanie-nepobezhdennomu-kazahstantsu-pered-ih-poedinkom/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.