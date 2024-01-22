Стало известно, сколько заработали бойцы на турнире UFC 297

В социальных сетях появилась информация о заработке некоторых бойцов, дравшихся на UFC 297, в числе которых новый чемпион среднего веса Дрикус Дю Плесси и уже бывший обладатель пояса Шон Стрикленд, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал "Спорт Шредингера".

Самый большой гонорар у бывшего чемпиона среднего веса американского файтера Шона Стрикленда. Он заработал за защиту пояса 1 миллион и 340 тысяч долларов США.

Дрикус Дю Плесси из ЮАР, который смог отобрать чемпионство у американца, положил в свою копилку сумму в два раза меньше - 685 тысяч долларов.

Замыкает тройку самых больших выплат среди всех бойцов UFC 297 американец Нил Магни, который в тяжелейшей схватке одолел Майка Мэлотта. Его гонорар - 243 тысячи долларов США.

Напомним, номерной турнир UFC 297 прошел в канадском Торонто. По его итогам определился новый чемпион в среднем дивизионе Дрикус Дю Плесси.

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