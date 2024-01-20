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Стрикленд и дю Плесси провели дуэль взглядов перед титульным боем UFC (видео)

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Бойцы ММА Шон Стрикленд (слева) и Дрикус дю Плесси (справа)
Шон Стрикленд (слева) и Дрикус дю Плесси (справа): Jeff Bottari/Zuffa LLC via Getty Images

Американец Шон Стрикленд и южноафриканец Дрикус дю Плесси последний раз встретились лицом к лицу перед очным поединком на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ.

Противостояние соперников возглавит шоу UFC 297, которое состоится в канадском Торонто 21 января по времени Астаны. Пресс-служба промоушена опубликовала видео стердауна спорстменов.

Во время дуэли взглядов удалось избежать инцидентов. При этом ранее Стрикленд и дю Плесси неоднократно резко высказывались друг о друге. На турнире UFC в декабре, где оба присутствовали как гости, они устроили драку на трибуне.

На кону поединка Стрикленда и дю Плесси будет стоять титул в среднем весе, которым владеет американец. Действующий чемпион и претендент на пояс уложились в лимит весовой категории перед боем.

Второй по значимости поединок UFC 297 также имеет титульный статус. Американка Ракель Пеннингтон и бразильянка Майра Буэно Силва оспорят пояс в женском легчайшем весе, который стал вакантным после завершения карьеры Амандой Нуньес.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056542-striklend-i-dyu-plessi-proveli-duel-vzglyadov-pered-titulnym-boem-ufc-video/

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