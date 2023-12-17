Чемпион UFC набросился на человека и устроил драку (видео)

Действующий чемпион UFC в среднем весе американец Шон Стриклэнд устроил драку с южноамериканцем Дрикусом Дю Плесси на турнире в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

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Спортсмены должны встретиться в октагоне в январе. Планируется, что их титульный поединок возглавит шоу UFC 297. На минувшем номерном турнире оба бойца присутствовали в зрительном зале как гости.

На видео видно, что Дю Плесси и Стриклэнд обменялись провокационными жестами, после чего южноафриканец позвал оппонента, который стоял к нему спиной. Американец развернулся, что-то ответил и прыгнул на соперника с кулаками. Охранники и члены окружения спортсменов быстро их разняли, однако чемпион и претендент еще несколько секунд общались на повышенных тонах.

Для Стриклэнда бой с Дю Плесси станет первой защитой пояса UFC в среднем весе. Американец отобрал титул у нигерийца Исраэля Адесаньи в сентябре.

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