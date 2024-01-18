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Официально анонсирован следующий бой Жалгаса Жумагулова

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Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов
Жалгас Жумагулов: Instagram @zhumagulov_zhalgas

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Жалгас Жумагулов проведет поединок с американцем Кливлендом Маклином на турнире Naiza 57, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление промоушена.

Противостояние станет главным событие шоу. Планируется, что турнир состоится 24 февраля на "Алматы Арене". Соперники встретятся в рамках промежуточной весовой категории.

На счету 35-летнего Жумагулова 15 побед при девяти поражениях в ММА. Спортсмен несколько лет выступал в UFC, а первый бой после ухода из промоушена провел в декабре под эгидой Naiza. Тот поединок казахстанец выиграл нокаутом.

Маклину 34 года. В ММА он одержал 17 побед при 11 поражениях, на данный момент идет на серии из двух проигранных боев.

Также анонсировано, что соглавным событием Naiza 57 станет поединок в полусреднем весе между китайцем Тайлаком Нуражы и бразильцем Дугласом де Оливейрой. В другом бою основного карда в полулегкой категории сойдутся казахстанец Жуман Жумабеков и кыргызстанец Канат Келдибеков.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2056283-ofitsialno-anonsirovan-sleduyuschiy-boy-zhalgasa-zhumagulova/

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