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Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй побьются за пояс "главного мерзавца" UFC

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Американский боец ММА Джастин Гэтжи
Джастин Гэтжи: Mike Roach/Zuffa LLC via Getty Images

Американцы Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй проведут поединок за символический пояс BMF на 300-м номерном турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), передает NUR.KZ со ссылкой на заявление лиги.

В титуле BMF содержится аббревиатура, которую можно перевести как "главный мерзавец". Первым обладателем этого пояса был американец Хорхе Масвидаль, который выиграл трофей в бою с соотечественником Нейтом Диасом в 2019 году.

В прошлом июле UFC вновь выставил титул на кон. В соответствующем поединке Гэтжи нокаутировал другого американца Дастина Порье. Теперь обладатель пояса будет впервые защищать его.

Бой Гэтжи и Холлоуэя состоится на турнире UFC 300. Планируется, что юбилейное шоу промоушена пройдет 13 апреля в Лас-Вегасе.

На данный момент 35-летний Гэтжи идет вторым в рейтинге легкого дивизиона UFC. В его активе 25 побед при четырех поражениях в MMA. Он владел временным поясом в своей категории.

Холлоуэй — бывший чемпион UFC в полулегком весе. Сейчас он занимает первое место в рейтинге этого дивизона. За карьеру в MMA 32-летний американец одержал 24 победы при семи поражениях.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2055988-dzhastin-getzhi-i-maks-hollouey-pobyutsya-za-poyas-glavnomu-merzavtsu-ufc/

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