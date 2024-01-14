Скандальный реванш Анкалаева и Уокера в UFC завершился нокаутом (видео)

Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Анкалаев одержал победу техническим нокаутом над бразильцем Джонни Уокером на шоу UFC Fight Night, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в полутяжелом весе (до 93 кг) возглавил турнир в Лас-Вегасе. Во втором раунде Анкалаев мощно попал правой рукой сопернику в голову и отправил его на настил, после чего нанес один добивающий удар. Рефери остановил бой и зафиксировал победу россиянина техническим нокаутом.

Руководство UFC наградило Анкалаева бонусом в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера". Сам спортсмен выразил желание вновь биться за чемпионский пояс, которым сейчас владеет бразилец Алекс Перейра. На данный момент россиянин занимает третье место в рейтинге полутяжелого дивизиона.

Ранее Анкалаев и Уокер встречались в октагоне в октябре на турнире UFC 294. Тогда в первом раунде россиянин нанес бразильцу запрещенный удар коленом в голову. Врач запретил продолжать поединок, хотя Уокер выражал готовность биться. В итоге бой признали несостоявшимся, а бразилец устроил потасовку в клетке.

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