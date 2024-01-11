Жалгас Жумагулов согласился на реванш с бывшим соперником по UFC

Казахстанская бойцовская лига NAIZA на своей странице в Instagram опубликовала анонс возможного боя между Жалгасом Жумагуловым и Раулем Пайвой, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.
Бразилец ответил в комментарии на предложение подраться с Жумагуловым:
«Погнали, сделаем так, чтобы этот бой состоялся. Я дам тебе реванш в 61 кг».
Жумагулов также не остался в стороне:
«Только благодаря тебе я поднимаюсь на 61 кг, только благодаря тебе! Мне нужно набирать вес! Главное, чтобы ты набирал вес и не убегал от борьбы!»
Бой с Пайвой был дебютным для Жумагулова в UFC в весе до 57 кг. Та встреча завершилась очень спорным решением судей в пользу бразильца.
Чуть позже за Жумагулова «отомстил» его одноклубник Сергей Морозов, который одолел Пайву решением судей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2055044-zhalgas-zhumagulov-soglasilsya-na-revansh-s-byvshim-sopernikom-po-ufc/