Жалгас Жумагулов согласился на реванш с бывшим соперником по UFC

Казахстанская бойцовская лига NAIZA на своей странице в Instagram опубликовала анонс возможного боя между Жалгасом Жумагуловым и Раулем Пайвой, передает NUR.KZ со ссылкой на Sport Plus Qazaqstan.

Бразилец ответил в комментарии на предложение подраться с Жумагуловым:

«Погнали, сделаем так, чтобы этот бой состоялся. Я дам тебе реванш в 61 кг».

Жумагулов также не остался в стороне:

«Только благодаря тебе я поднимаюсь на 61 кг, только благодаря тебе! Мне нужно набирать вес! Главное, чтобы ты набирал вес и не убегал от борьбы!»

Бой с Пайвой был дебютным для Жумагулова в UFC в весе до 57 кг. Та встреча завершилась очень спорным решением судей в пользу бразильца.

Чуть позже за Жумагулова «отомстил» его одноклубник Сергей Морозов, который одолел Пайву решением судей.

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