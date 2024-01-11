Казахстанский боец MMA отреагировал на отмену своего поражения

Казахстанец Асылжан Бакытжанулы заявил, что считает справедливым решение признать его поединок с россиянином Максимом Гришиным несостоявшимся, передает NUR.KZ со ссылкой на "Чемпионат".

Бой спортсменов состоялся в декабре на турнире RCC 17 в Екатеринбурге. Изначально судьи единогласно признали сильнейшим Гришину, но команда Бакытжанулы подала апелляцию. Коллегия независимых арбитров Союза ММА России пересмотрела поединок и отдала победу казахстанцу. Однако по регламенту официально результат не может быть изменен, поэтому бой признали несостоявшимся.

"В Казахстане был настоящий резонанс по этому решению. Болельщики были очень недовольны. Причем мне писали не только болельщики из Казахстана, но и из России. Они адекватно оценили этот бой и были не согласны с судьями", — сказал Бакытжанулы.

"Я очень рад этому решению [независимой комиссии], что есть какая-то справедливость. Когда подняли руку Максиму Гришину, я не стал показывать, что недоволен. После мои тренеры подали апелляцию, и то не сразу: у меня были сомнения, что это что-то изменит, но после слов рефери о том, что я выиграл этот бой и апелляцию надо подавать, мы это сделали", — добавил казахстанец.

По словам Бакытжанулы, конфликта с Гришиным у него не было. Казахстанец не имеет претензий к своему сопернику и рассчитывает, что они вновь смогут встретиться в клетке. "Если Максим хочет, то, я надеюсь, будет реванш. И я думаю, что бой будет не менее зрелищным, а даже лучше", — заключил Бакытжанулы.

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