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Скандальный поединок казахстанского бойца ММА признали несостоявшимся

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Боец Асылжан Бакытжанулы
Асылжан Бакытжанулы. Фото: aca-mma.com

Бой между казахстанцем Асылжаном Бакытжанулы и россиянином Максимом Гришиным в промоушене Russian Cagefighting Championship (RCC) признали несостоявшимся, передает NUR.KZ со ссылкой на заявление лиги.

Поединок в весовой категории до 100 килограммов состоялся на турнире RCC 17 в Екатеринбурге 15 декабря. По итогам трех раундов все судьи отдали победу Гришину со счетом 29-28.

Однако многие эксперты и болельщики не согласились с таким вердиктом. Команда Бакытжанулы подала официальную апелляцию.

Коллегия из независимых судей Союза смешанных единоборств (MMA) России после пересмотра боя вынесла решение о победе казахстанца со счетом 29-28. Но регламент запрещает менять официальный результат поединка по итогам апелляции, поэтому противостояние признали несостоявшимся.

Таким образом, теперь в активе Бакытжанулы 15 побед при четырех поражениях и одном бое без результата.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2054997-skandalnyy-poedinok-kazahstanskogo-boytsa-mma-priznali-nesostoyavshimsya/

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