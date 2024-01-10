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Ислам Махачев назвал дату боя с Джастином Гэтжи

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Российский боец ММА Ислам Махачев
Ислам Махачев: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев написал в социальной сети X, что хочет провести поединок с американцем Джастином Гэтжи 8 июня, передает NUR.KZ.

На данный момент россиянин владеет чемпионским поясом UFC в легком дивизионе и возглавляет рейтинг лучших бойцов лиги вне зависимости от весовой категории. Гэтжи идет вторым в легком дивизионе, уступая также бразильцу Чарльзу Оливейре.

"8 июня — Гэтжи. В ноябре на "Мэдисон Сквер Гарден" — против Оливейры или Царукяна. Февраль 2025-го — против любого", — написал Махачев.

Гэтжи владел временным чемпионским поясом UFC в легком весе. В боях за регулярный титул он проигрывал россиянину Хабибу Нурмагомедову и Оливейре.

Претендентский поединок между бразильцем и российско-армянским спортсменом Арманом Царукяном запланирован на турнир UFC 300, который состоится 13 апреля.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2054876-islam-mahachev-nazval-datu-boya-s-dzhastinom-getzhi/

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