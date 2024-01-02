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Станет чемпионом UFC? Шавкат Рахмонов может подраться за титул уже в апреле

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Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Известный спортивный журналист, а также инсайдер MMA Ариэль Хельвани назвал имена бойцов, против которых чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс планирует защиту титула, передает NUR.KZ.

Эдвардс вернется в октагон в рамках турнира UFC 300, который состоится в апреле текущего года в Лас-Вегасе (США).

Хельвани подтвердил планы чемпиона, а также назвал рассматриваемых оппонентов.

"Как уже было озвучено, Леон Эдвардс планирует провести защиту своего титула на UFC 300. На данный момент предполагаемым соперником является Белал Мухаммад. Шавкат Рахмонов тоже в списке",- написал инсайдер на своей странице в социальной сети X.

Напомним, Рахмонов в декабре досрочно победил Стивена Томпсона, став в итоге третьим в списке лучших полусредневесов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2053571-stanet-chempionom-ufc-shavkat-rahmonov-mozhet-podratsya-za-titul-uzhe-v-aprele/

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