"Все ждали жесткую драку": как актер Вин Дизель пытался помирить двух звезд UFC

Легендарный боец UFC Чак Лидделл рассказал о нашумевшем конфликте с не менее звездным бойцом Тито Ортизом. Он отметил, что их пытался помирить актер Вин Дизель, передает NUR.KZ со ссылкой на Bradley Martyn's Raw Talk.

Звезда "Форсажа" присутствовал на одной из вечеринок, где также находились экс-чемпионы UFC.

"Инцидент случился после боя Тито с Витором Белфортом. В одном из интервью он сказал: "Я вам не Лидделл. Я не встречаюсь с белым мусором".

После этого мы были на одной вечеринке у нашего общего друга. Многие ожидали, что будет жесткая драка. Тот самый общий друг подошел ко мне, сказал, что "твои парни будут драться с его ребятами". О попросил меня уладить конфликт.

Мы с Тито согласились решить вопрос. Там был и Вин Дизель, который пытался нас помирить, вел, так сказать, переговоры. И я такой сказал: "Ладно, Тито. Это моя девушка, извинись. И если ты еще раз заговоришь о моей семье и друзьях в интервью, то я приду к тебе домой и побью в твоей гостиной. Он ответил так: "Да, нет, мужик, я понял, извини. Тем более, я говорил не о твоей девушке",- сказал Чак.

Напомним, Ортиз и Лидделл трижды встречались в октагоне. В бытность активных бойцов дважды досрочно побеждал Чак.

В 2018 году ветераны в третий раз провели очный бой. На этот раз победу праздновал Тито.

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