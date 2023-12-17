"Нужно поменять чемпиона": Махачев собрался биться с Эдвардсом и покорить новый дивизион

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев (Россия) объявил о желании сразиться с Леоном Эдвардсом, который обладает титулом в полусреднем дивизионе, передает NUR.KZ со ссылкой на ESPN MMA.

Сегодня, 17 декабря, в главном поединке турнира UFC 296 Эдвардс одержал победу решением судей над американцем Колби Ковингтоном. Англичанин во второй раз защитил свой титул.

"Леон должен быть следующим. Сегодняшний бой был полным отстоем. Нам нужно поменять чемпиона в полусреднем весе",- заявил Махачев.

Добавим, что в рамках турнира также выступил казахстанец Шавкат Рахмонов. Он одержал досрочную победу над американцем Стивеном Томпсоном. Теперь в его активе 18 побед в 18 боях.

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