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UFC включил удушающий прием Шавката Рахмонова в число лучших в году

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Казахстанский боец ММА Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Удушающий прием, которым казахстанец Шавкат Рахмонов победил американца Джеффа Нила, включен в число лучших по итогам 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт UFC.

Соперники встретились в марте на турнире UFC 285. Рахмонов заставил оппонента просигнализировать о сдаче на последней минуте поединка.

"В конце боя непобежденный "Номад" попал по Нилу правой рукой, усугубив его положение ударами коленями по корпусу, но каким-то образом американец остался в вертикальном положении. Когда до конца поединка оставалось меньше минуты и пара сражалась около сетки, Рахмонов провел удушающий прием стоя сзади и добился финиша", — описывается эпизод в материале UFC.

После того боя казахстанец получил бонус за "Выступление вечера". В октагон Рахмонов вернулся в декабре и победил американца Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. На данный момент "Номад" выиграл все 18 поединков за карьеру.

Полная версия топ-5 самбишенов 2023 года от UFC выглядит так:

  1. Алекса Грассо — победа удушающим приемом сзади над Валентиной Шевченко;
  2. Д'Амон Блэкшир — победа удушающим приемом "твистер" над Джозе Джонсоном;
  3. Шавкат Рахмонов — победа удушающим приемом сзади над Джеффом Нилом;
  4. Джон Джонс — победа удушающим приемом "гильотина" над Сирилом Ганом;
  5. Ариани Липски — победа болевым приемом "рычаг локтя" над Кейси О'Нилл.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2052245-ufc-vklyuchil-udushayuschiy-priem-shavkata-rahmonova-v-chislo-luchshih-v-godu/

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