UFC включил удушающий прием Шавката Рахмонова в число лучших в году

Удушающий прием, которым казахстанец Шавкат Рахмонов победил американца Джеффа Нила, включен в число лучших по итогам 2023 года, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт UFC.

Соперники встретились в марте на турнире UFC 285. Рахмонов заставил оппонента просигнализировать о сдаче на последней минуте поединка.

"В конце боя непобежденный "Номад" попал по Нилу правой рукой, усугубив его положение ударами коленями по корпусу, но каким-то образом американец остался в вертикальном положении. Когда до конца поединка оставалось меньше минуты и пара сражалась около сетки, Рахмонов провел удушающий прием стоя сзади и добился финиша", — описывается эпизод в материале UFC.

После того боя казахстанец получил бонус за "Выступление вечера". В октагон Рахмонов вернулся в декабре и победил американца Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. На данный момент "Номад" выиграл все 18 поединков за карьеру.

Полная версия топ-5 самбишенов 2023 года от UFC выглядит так:

Алекса Грассо — победа удушающим приемом сзади над Валентиной Шевченко; Д'Амон Блэкшир — победа удушающим приемом "твистер" над Джозе Джонсоном; Шавкат Рахмонов — победа удушающим приемом сзади над Джеффом Нилом; Джон Джонс — победа удушающим приемом "гильотина" над Сирилом Ганом; Ариани Липски — победа болевым приемом "рычаг локтя" над Кейси О'Нилл.

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