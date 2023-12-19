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"Шавкат готов к Эдвардсу": менеджер Рахмонова о титульном поединке

Опубликовано:

Шавкат Рахмонов
Шавкат Рахмонов: Chris Unger/Getty Images

Казахстанский менеджер бойцов смешанного стиля Саят Абдрахманов прокомментировал возможность Шавката Рахмонова подраться за чемпионский пояс UFC, передает NUR.KZ со ссылкой на Youtube-канал "Спорт Шредингера".

Абдрахманов уверен, что его подопечный готов к поединку за титул против действующего чемпиона полусреднего дивизиона Леона Эдвардса.

“Шавкат готов к Эдвардсу. Чем сильнее соперник, тем выше головы прыгает Шавкат. Эдвардс хороший соперник, проверенный титульными поединками боец, то есть это очень непростой бой для Шавката. Но у Шавката также есть навыки, чтобы доставить проблемы Эдвардсу. Если опираться на котировки экспертов в бою с Белалом Мухаммадом, то Эдвардс явный фаворит. В бою с Шавкатом расклады 50 на 50, по мнению экспертов”, - рассказывает Абдрахманов.

Ранее сам Леон Эдвардс, который успешно защитил чемпионский титул на UFC 296 против Колби Ковингтона, заявил, что готов подраться с Шавкатом Рахмоновым.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051547-shavkat-gotov-k-edvardsu-menedzher-rahmonova-o-titulnom-poedinke/

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