UFC оставил Шавката Рахмонова без бонуса после победы

Казахстанец Шавкат Рахмонов не вошел в число обладателей бонусов за зрелищность по итогам турнира UFC 296 в Лас-Вегасе, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу промоушена.

Спортсмен в рамках основного карда победил американца Стивена Томпсона удушающим приемом во втором раунде. Однако UFC впервые за четыре боя не включили Рахмонова в список награжденных бонусом.

Премию в 50 тысяч долларов за "Выступление вечера" в итоге получили американец Джош Эмметт и бахрейнец Шамиль Газиев, нокаутировавшие американца Брайса Митчелла и словака Мартина Будая соответственно, а также бразильянка Ариани Липски, которая победила австралийку Кейси О'Нилл болевым приемом на руку.

Аналогичный бонус за "Бой вечера" присужден мексиканке Ирэн Алдане и бразильянке Кэрол Роса. В их поединке победу единогласным решением судей одержала спортсменка из Северной Америки.

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