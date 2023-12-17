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Пэдди Пимблетт нанес Тони Фергюсону седьмое подряд поражение

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Бойцы ММА Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт (слева направо)
Тони Фергюсон и Пэдди Пимблетт (слева направо): Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Английский боец смешанного стиля (MMA) Пэдди Пимблетт одержал победу над бывшим временным чемпионом UFC в легком весе Тони Фергюсоном, передает NUR.KZ.

Поединок спортсменов в легком дивизионе (до 70,3 кг) прошел в рамках основного карда 296-го номерного турнира промоушена в Лас-Вегасе. В каждом из трех раундов Пимблетт имел преимущество как в стойке, так и в партере. По итогам 15 минут противостояния все судьи признали 28-летнего англичанина сильнейшим со счетом 30-27.

Пимблетт продлил свою победную серию до семи поединков и выиграл все пять боев в UFC. Всего на его счету 21 победа при трех поражениях в MMA.

Фергюсон проиграл седьмой поединок кряду — это худшая серия из действующих бойцов промоушена. Всего за карьеру в MMA 39-летний американец выиграл 25 поединков и уступил в десяти.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2051237-peddi-pimblett-nanes-toni-fergyusonu-sedmoe-podryad-porazhenie/

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