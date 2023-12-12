Легенда UFC Кормье предложил Махачеву соперников

Легендарный боец UFC Даниэль Кормье (США) назвал имена соперников для чемпиона мирового промоушена Ислама Махачева (Россия), передает NUR.KZ со ссылкой на его авторский Youtube-канал.

Кормье отреагировал на интервью Махачева, в котором чемпион озвучил желание не проводить реванши, а биться с тем, с кем еще не встречался.

"Думаю, он прав. В интервью Ислам дал понять, что не будет долго задерживаться в MMA. Если так, то лучше посмотреть его бои против различных соперников.

Предположим, что он проведет в UFC еще около четырех боев. Тогда я бы хотел, чтобы он подрался против Гэтжи, Порье, Чендлера и, возможно, Гамрота.

Подчеркну, это не значит, что я пропущу какой-нибудь реванш, и не говорю, что Оливейра или Царукян не заслужили титульник. Настаиваю лишь на том, что если осталось ему провести всего несколько поединков, то надо устроить что-нибудь новое",- сказал Кормье.

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