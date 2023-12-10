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Петр Ян и Конор Макгрегор провели дуэль взглядов (видео)

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Ирландский боец ММА Конор Макгрегор
Конор Макгрегор: Justin Setterfield/Getty Images

Российский и ирландский бойцы смешанного стиля (MMA) Петр Ян и Конор Макгрегор встретились на ринге в рамках боксерского турнира "Ночь чемпионов IBA", передает NUR.KZ со ссылкой на организаторов.

Мероприятие проходило в Дубае (ОАЭ). В карде было несколько боксерских поединков, а одними из гостей турнира стали Ян и Макгрегор.

Бойцы MMA вышли на ринг и провели дуэль взглядов. После этого спортсмены обнялись и сделали совместное фото с главой Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым. Также Макгрегор принял участие в награждении Альберта Батыргазиева. Россиянин в главном поединке вечера завоевал первый профессиональный пояс IBA.

Ян и Макгрегор — бывшие чемпионы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Россиянин владел поясом в легчайшем весе, ирландец — в легком и полулегком. Макгрегор был первым двойным чемпионом в истории промоушена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2050095-petr-yan-i-konor-makgregor-proveli-duel-vzglyadov-video/

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