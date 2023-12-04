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Томпсон о бое с Рахмоновым: Понимаю, что Шавкат не захочет устраивать обмен ударами в стойке

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Стивен Томпсон
Стивен Томпсон. Фото: Jeff Bottari/Zuffa LLC

Американский боец MMA Стивен Томпсон озвучил свои ожидания от предстоящего поединка против казахстанца Шавката Рахмонова в рамках турнира UFC 297, передает NUR.KZ со ссылкой на Submission Radio.

"Конечно, я понимаю, что Шавкат не захочет устраивать обмен ударами в стойке. Он точно сделает попытку перевести в партер. Правда хорошо, что не просто удерживает оппонентов в партере. Он пытается всегда победить досрочно. Я же из тез бойцов, которые могут принять поражение в битве.

Ведь самое плохое после боя, когда ты проиграл, но на лице нет ни одной царапины. У меня были такие поединки в карьере - против Гилберта и Белала. Это не мое. Я хочу, чтобы на следующий день люди вокруг думал: "Интересно, через какой ад прошел этот мужик?" А еще пусть тело болит так сильно, что невозможно двигаться. Лучше так, чем просто находиться в партере",- сказал Томпсон.

Напомним, бойцы встретятся в октагоне 16 декабря в Лас-Вегасе (США).

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2049103-tompson-o-boe-s-rahmonovym-ponimayu-chto-shavkat-ne-zahochet-ustraivat-razmen-v-stoyke/

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