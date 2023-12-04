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Царукян: Я нокаутирую Махачева

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Арман Царукян
Арман Царукян. Фото: Cooper Neill/Zuffa LLC via Getty Images

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян назвал свои главные цели после победы над американцем Бенеилом Дариушем в рамках турнираUFC on ESPN 52, передает NUR.KZ со ссылкой на vRINGe.com.

Царукян ожидает, что его следующий бой будет за титул. При этом он уверен в своей победе над чемпионом UFC Исламом Махачевым.

"Конечно, я ожидал, что выиграю нокаутом, я говорил вам, что не хочу побеждать решением, я просто хотел хорошо выступить, нокаутировать его, вернуться домой и затем биться за титул. И я хочу сказать огромное спасибо Бенеилу. Он самый уважаемый боец в нашем дивизионе для меня. Он хороший парень, по-настоящему хороший человек, и я ценю, что он побился со мной, потому что никто из топ-5 не хотел драться, только один парень был готов - и это Бенеил Дариуш.

Так что сейчас благодаря ему я попаду в топ-5, буду на 3-м или даже на 2-м месте, и надеюсь, мой следующий бой будет за титул. Если нет ֫- плевать, я побью еще кого-нибудь. Я буду чемпионом, поверьте мне.

Ислам - это боец другого уровня, но мы бились четыре года назад, мне тогда было 22 года. Сейчас мне 27, я очень сильно вырос с того боя, и наш следующий поединок будет другим. Я нокаутирую его - вот и все".

Напомним, Царукян досрочно победил Дариуша. Он нокаутировал оппонента в первом раунде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2049100-tsarukyan-ya-nokautiruyu-mahacheva/

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