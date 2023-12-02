Бывшего чемпиона UFC арестовали по подозрению в избиении брата, пишут СМИ

Американский боец смешанного стиля Джамал Хилл, ранее владевший поясом UFC в полутяжелом весе, был арестован по подозрению в домашнем насилии, передает NUR.KZ со ссылкой на TMZ Sports.

По информации источника, спортсмена задержали в ночь на понедельник. Вечером того же дня он покинул полицейский участок, а прокуратура официально предъявила Хиллу обвинения в домашнем насилии с отягчающими обстоятельствами.

В судебных документах указывается, что бывший чемпион UFC нанес потерпевшему тяжелые травмы. Источники TMZ Sports подтвердили, что пострадавшим оказался Джеймс Энтони Хилл-младший — родной брат подозреваемого.

Слушание по этому делу должно состояться в январе. На данный момент Джамалл Хилл или его представители не делали официальных заявлений.

Американец завоевал пояс UFC в январе, победив бразильца Гловера Тейшейру. Однако в июле Хилл сообщил, что порвал ахиллово сухожилие и не сможет в ближайшее время провести защиту титула. Из-за этого спортсмен отказался от чемпионского звания.

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