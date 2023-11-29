Легенда UFC назвал величайших бойцов MMA

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон назвал бойцов, которых считает величайшими в истории, передает NUR.KZ со ссылкой на Mighty Gaming.

"Считаю, что возглавляет список Джон Джонс. Он - единственный, кого я готов поставить выше себя. Почему? Всегда ощущаю, что в октагоне он может уничтожить любого в том стиле, в котором захочет.

Себя ставлю на второе место, так как никому еще не удавалось сделать 11 успешных защит титула.

Третье место у Жоржа Сен-Пьера, четвертым поставлю Андерсона Сильву",- озвучил Джонсон.

Добавим, что Деметриус в 2019 году стал выступать в One Championship.

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