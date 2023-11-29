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Непобежденный казахстанский боец ММА узнал дату и место следующего боя

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Дияр Нургожай
Дияр Нургожай. Фото: Eagle FC

Казахстанский боец смешанных единоборств, выступающий в полутяжелом весе, Дияр Нургожай выступит на ивенте лиги Naiza в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на Instagram промоушена.

26-летний Нургожай является чемпионом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Титул он завоевал в августе прошлого года, когда в главном событии вечера в Астане одержал победу над россиянином Константином Андрейцевым и стал первым полноправным чемпионом Eagle Fighting Championship в истории Казахстана.

Свой следующий поединок в октагоне файтер проведет 21 декабря на турнире смешанных единоборств казахстанской лиги Naiza, который пройдет в Алматы.

Имя соперника непобежденного казахстанца пока неизвестно.

Нургожай не проводил профи бои больше года, связано это с приостановлением проведения турнира лиги Eagle FC.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/sport/mma/2048188-nepobezhdennyy-kazahstanskiy-boets-mma-uznal-datu-i-mesto-sleduyuschego-boya/

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